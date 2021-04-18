Коронавірусна хвороба не припиняє поширюватися світом, а тому країни вживають різні заходи для боротьби з пандемією.

Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус в Україні та світі за 18 квітня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 946 510 осіб.

Найбільше випадків за добу зафіксовано в Харківській (1 590) та Дніпропетровській (1 114) областях.

Протягом минулої доби померло 250 людей, одужали – 6 523.

Вакцинація проти Covid-19

18 квітня у Київській області почали робити щеплення вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

1 170 доз препарату, які отримала область, призначені для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.

Коронавірус у світі

У Німеччині провели національну панахиду за майже 80 тис. загиблих через Covid-19. Церемонія транслювалася в прямому ефірі через дотримання карантинних обмежень.

Pfizer погодився поставити Японії додаткові дози вакцини проти коронавірусу. Про яку кількість препарату домовилася країна, поки не уточнюється.

Ізраїль скасував обов’язок носити маски на відкритому повітрі. Однак нововведення не поширюється закриті приміщення. Також 18 квітня стало днем офіційного відновлення роботи середніх шкіл.

Наразі 54% із 9,3 млн населення країни отримали дві дози вакцини Pfizer/BioNTech.

Карантин в Україні

Станом на 18 квітня 2021 року в 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська й Черкаська області.

У жовтій зоні зараз Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

У Києві 50 закладів отримали штрафи від 34 до 170 тис. грн за порушення карантинних обмежень.

Серед порушників – Hype, 50, Ішак, Спаркс, Shef, ресторан у готелі Favor Park та інші.

Також правоохоронці склали 250 протоколів на відвідувачів закладів. Їм загрожує покарання від 17 до 34 тис. грн.

Співробітники Держпродспоживслужби провели дезінфекцію в закладах після того, як їх покинули люди.

Детальніше про карантин в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.