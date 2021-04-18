Станом на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 946 510 осіб.
Коронавірус 18 квітня – статистика МОЗ
- госпіталізовано 4 274 особи;
- померли 39 786 осіб, за добу – 250;
- одужали 1 482 079 пацієнтів, за добу – 6 523;
- проведено тестувань 8 942 671, за добу – 60 380.
Поширення Covid-19 у регіонах
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Харківській (1 590) та Дніпропетровській (1 114) областях.
- м. Київ – +480;
- Вінницька область – +177;
- Волинська область – +197;
- Дніпропетровська область – +1 114;
- Донецька область – +511;
- Житомирська область – +379;
- Закарпатська – +106;
- Запорізька область – +151;
- Івано-Франківська область – +100;
- Київська область – +597;
- Кіровоградська область – +219;
- Луганська область – +65;
- Львівська область – +461;
- Миколаївська область – +468;
- Одеська область – +595;
- Полтавська область – +160;
- Рівненська область – +300;
- Сумська область – +540;
- Тернопільська область – +256;
- Харківська область – +1 590;
- Херсонська область – +215;
- Хмельницька область – +540;
- Черкаська область – +300;
- Чернівецька область – +174;
- Чернігівська область – +587.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 18 квітня 449 194 українці зробили щеплення від коронавірусу.
За останню добу вакцинувалися 3 333 людини. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.