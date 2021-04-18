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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Понад 6 тис. одужали: в Україні 10 282 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 946 510 осіб.

коронавірус, карантин

Коронавірус 18 квітня – статистика МОЗ

  • госпіталізовано 4 274 особи;
  • померли 39 786 осіб, за добу – 250;
  • одужали 1 482 079 пацієнтів, за добу – 6 523;
  • проведено тестувань 8 942 671, за добу – 60 380.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Харківській (1 590) та Дніпропетровській (1 114) областях.

  • м. Київ – +480;
  • Вінницька область – +177;
  • Волинська область – +197;
  • Дніпропетровська область – +1 114;
  • Донецька область – +511;
  • Житомирська область – +379;
  • Закарпатська – +106;
  • Запорізька область – +151;
  • Івано-Франківська область – +100;
  • Київська область – +597;
  • Кіровоградська область – +219;
  • Луганська область – +65;
  • Львівська область – +461;
  • Миколаївська область – +468;
  • Одеська область – +595;
  • Полтавська область – +160;
  • Рівненська область – +300;
  • Сумська область – +540;
  • Тернопільська область – +256;
  • Харківська область – +1 590;
  • Херсонська область – +215;
  • Хмельницька область – +540;
  • Черкаська область – +300;
  • Чернівецька область – +174;
  • Чернігівська область – +587.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 18 квітня 449 194 українці зробили щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 3 333 людини. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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