Станом на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 946 510 осіб.

Коронавірус 18 квітня – статистика МОЗ

госпіталізовано 4 274 особи;

померли 39 786 осіб, за добу – 250;

одужали 1 482 079 пацієнтів, за добу – 6 523;

проведено тестувань 8 942 671, за добу – 60 380.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Харківській (1 590) та Дніпропетровській (1 114) областях.

м. Київ – +480;

Вінницька область – +177;

Волинська область – +197;

Дніпропетровська область – +1 114;

Донецька область – +511;

Житомирська область – +379;

Закарпатська – +106;

Запорізька область – +151;

Івано-Франківська область – +100;

Київська область – +597;

Кіровоградська область – +219;

Луганська область – +65;

Львівська область – +461;

Миколаївська область – +468;

Одеська область – +595;

Полтавська область – +160;

Рівненська область – +300;

Сумська область – +540;

Тернопільська область – +256;

Харківська область – +1 590;

Херсонська область – +215;

Хмельницька область – +540;

Черкаська область – +300;

Чернівецька область – +174;

Чернігівська область – +587.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 18 квітня 449 194 українці зробили щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 3 333 людини. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.