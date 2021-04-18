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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Розслідування фактів тромбозу після вакцини Johnson&Johnson триватиме до 23 квітня

Розслідування щодо використання вакцини проти коронавірусу Johnson&Johnson триватиме в США до 23 квітня. Про це повідомив головний медичний радник країни Ентоні Фаучі.

Розслідування фактів тромбозу після вакцини Johnson&Johnson триватиме до 23 квітня

Інфекційний експерт очікує, що регулятор оголосить рішення, чи слід поновлювати використання вакцини, в п’ятницю.

Ентоні Фаучі говорить, що не здивується, що використання відновлять в певному форматі.

Призупинення використання вакцини Johnson&Johnson

13 квітня в США рекомендували призупинити використання вакцини Johnson&Johnson.

Таке рішення ухвалили через те, що в шести жінок у віці від 18 до 48 років після щеплення розвинулось рідкісне захворювання, пов’язане з тромбами. Симптоми виникли через 6-13 днів після імунізації.

Цього ж дня стало відомо, що компанія Johnson&Johnson відклала застосування своєї вакцини Janssen на території Європи.

Загалом у США щеплення препаратом Johnson&Johnson отримали 6,8 млн людей.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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