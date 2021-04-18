18 квітня в Україні розпочалася вакцинація населення препаратом Pfizer/BioNTech. Передусім його використовуватимуть для літніх людей і соціальних працівників. Перше щеплення зробили на Київщині – у Бородянському психоневрологічному інтернаті.

Однією з перших американську вакцину отримала директор інтернату Інна Іваненко. Над процесом спостерігав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

18 квітня препаратом Pfizer планують імунізувати працівників і мешканців двох спеціалізованих закладів у Київській області.







В Україні зробили перші щеплення вакциною Pfizer/BioNTech / 2 фотографии

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У Бородянці щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканці інтернату. У Білій Церкві – 84 працівники та 12 мешканців. Віктор Ляшко повідомив, що від сьогодні американською вакциною можна прищепитися у всіх регіонах.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на ранок 18 квітня 449 194 українці вакцинувалися від коронавірусу. За останню добу прищепили 3 333 особи.

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Джерело: Київська ОДА