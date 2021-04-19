В Україні вакциною Pfizer/BioNTech 18 квітня зробили щеплення 366 людям у Київській, Волинській та Сумській областях. А протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом долучаться усі регіони країни.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у соціальних мережах. Препарат зберігають та транспортують за температури в межах від -60°C до -80°C.

– Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer, які Україна отримала в межах міжнародної ініціативи СOVAX, за результатами відкритого тендеру проектом Безпечні та доступні ліки (SAFEMed, USAID) обрали приватну логістичну компанію ТОВ Фармасофт, – зазначив він.

За його словами, логістична компанія щотижня доставляє партії вакцини з центрального складу в м. Києві, де вони зберігаються у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за визначеним графіком.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, складають її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджають у місця проведення щеплення.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі, що забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

До слова, у Києві 19 квітня почали вакцинувати людей вакциною від компаній Pfizer/BioNTech. Першими щеплення отримали пацієнти та працівники Київського геріатричного пансіонату. Вже встигли вакцинувати 120 людей, з них 78 пацієнтів.

Джерело: Віктор Ляшко