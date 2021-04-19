Коронавірус в Україні 19 квітня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на понеділок, 19 квітня 2021 року, в Україні підтвердили 1 953 016 випадків коронавірусу. В Україні значно поліпшилася епідситуація, за добу – 6 506 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 253 дитини та 98 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померло 40 000 осіб, за добу – 214. Одужати вдалося 1 487 677 українцям, за день – 5 598.
За час пандемії в Україні провели 8 958 482 тестування методом ПЛР, за останні 24 години – 15 811.
Вакцинація в Україні
З початку вакцинальної кампанії в Україні 450 647 людей щеплено від вірусу, за добу – 1 453.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (761), Харківській (622) та Львівській (490) областях.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область – 122 випадки/60 щеплень;
- Волинська область – 214 випадків/160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 761 випадок/15 щеплень;
- Донецька область – 377 випадків/79 щеплень;
- Житомирська область – 267 випадків/17 щеплень;
- Закарпатська – 48 випадків/10 щеплень;
- Запорізька область – 90 випадків/42 щеплення;
- Івано-Франківська область – 48 випадків/20 щеплень;
- Київська область – 428 випадків/216 щеплень;
- Кіровоградська область – 164 випадки/0 щеплень;
- Луганська область – 47 випадків/0 щеплень;
- Львівська область – 490 випадків/169 щеплень;
- Миколаївська область – 461 випадок/10 щеплень;
- Одеська область – 372 випадки/65 щеплень;
- Полтавська область – 164 випадки/59 щеплень;
- Рівненська область – 150 випадків/40 щеплень;
- Сумська область – 205 випадків/40 щеплень;
- Тернопільська область – 219 випадків/50 щеплень;
- Харківська область – 622 випадки/345 щеплень;
- Херсонська область – 103 випадки/0 щеплень;
- Хмельницька область – 100 випадків/0 щеплень;
- Черкаська область – 273 випадки/26 щеплень;
- Чернівецька область – 139 випадків/30 щеплень;
- Чернігівська область – 195 випадків/0 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 18 квітня, в Україні підтвердили 1 946 510 випадків хвороби.
З-поміж нових хворих – 10 282 особи.
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