Коронавірус в Україні 19 квітня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на понеділок, 19 квітня 2021 року, в Україні підтвердили 1 953 016 випадків коронавірусу. В Україні значно поліпшилася епідситуація, за добу – 6 506 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 253 дитини та 98 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 40 000 осіб, за добу – 214. Одужати вдалося 1 487 677 українцям, за день – 5 598.

За час пандемії в Україні провели 8 958 482 тестування методом ПЛР, за останні 24 години – 15 811.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 450 647 людей щеплено від вірусу, за добу – 1 453.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (761), Харківській (622) та Львівській (490) областях.

Статистика у регіонах:

Вінницька область – 122 випадки/60 щеплень;

Волинська область – 214 випадків/160 щеплень;

Дніпропетровська область – 761 випадок/15 щеплень;

Донецька область – 377 випадків/79 щеплень;

Житомирська область – 267 випадків/17 щеплень;

Закарпатська – 48 випадків/10 щеплень;

Запорізька область – 90 випадків/42 щеплення;

Івано-Франківська область – 48 випадків/20 щеплень;

Київська область – 428 випадків/216 щеплень;

Кіровоградська область – 164 випадки/0 щеплень;

Луганська область – 47 випадків/0 щеплень;

Львівська область – 490 випадків/169 щеплень;

Миколаївська область – 461 випадок/10 щеплень;

Одеська область – 372 випадки/65 щеплень;

Полтавська область – 164 випадки/59 щеплень;

Рівненська область – 150 випадків/40 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/40 щеплень;

Тернопільська область – 219 випадків/50 щеплень;

Харківська область – 622 випадки/345 щеплень;

Херсонська область – 103 випадки/0 щеплень;

Хмельницька область – 100 випадків/0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/26 щеплень;

Чернівецька область – 139 випадків/30 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/0 щеплень.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 18 квітня, в Україні підтвердили 1 946 510 випадків хвороби.

З-поміж нових хворих – 10 282 особи.

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