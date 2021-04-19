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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Через Covid-19 Франція вводить нові умови для в’їзду іноземців

Через Covid-19 Франція вводить нові умови для в’їзду іноземців

Франція вводить нові обмеження для туристів, аби не допустити поширення декількох штамів Covid-19. Це стосується туристів, які приїжджатимуть з Гайани, Бразилії, Чилі, Аргентини і Південної Африки.

У Франції не виключають, що Індія також може бути додана в цей список в найближчі дні.

Туристи будуть допущені до в’їзду у Францію з двома новими умовами. Наявність ПЛР-тесту, який був зроблений не менш, ніж за 36 годин і не більше, ніж за 72 години до в’їзду. Або ж тест, зроблений менш, ніж за 72 години, але з антиген-показником. Тобто при вильоті, а потім після прибуття, необхідний обов’язковий тест на антиген.

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Крім того, туристам тепер доведеться проводити 10-денний карантин вдома. Перевірки будуть проходити при посадці літака. Так, туристів можуть запитати, чи є у них місце для проживання після прибуття, аби ізолюватися в хороших умовах. Перевірки будуть також проходити і вдома.

До всього цього додадуться певні обмеження під час виїзду з країни.

Стало відомо, які побічні ефекти мають вакцини Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Джерело: francetvinfo.fr

Фото: Pixabay

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