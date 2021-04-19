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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Через Covid-19 у Бразилії жінок закликали не планувати вагітність

Через Covid-19 у Бразилії жінок закликали не планувати вагітність

Через погіршення ситуації з коронавірусом і поширення нового штаму у Бразилії жінок закликали не планувати поки вагітність.

Фахівці відзначають, що нова мутація може більшою мірою впливати на жінок при надії, ніж “дикий” варіант вірусу.

– Якщо можливо, відкладіть вагітність трішки, до ліпшого моменту, – зазначив представник Міністерства охорони здоров’я Рафаель Парент.

Водночас країна продовжує бути епіцентром поширення вірусу.

Коронавірус у світі

У березні представники ВООЗ заявили, що Бразилія стала новим епіцентром поширення коронавірусу.

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У країні вирує мутація вірусу, через що ліжка у лікарнях переповнені, а щодня фіксують велику кількість нових заражених.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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