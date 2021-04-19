Через погіршення ситуації з коронавірусом і поширення нового штаму у Бразилії жінок закликали не планувати поки вагітність.
Фахівці відзначають, що нова мутація може більшою мірою впливати на жінок при надії, ніж “дикий” варіант вірусу.
– Якщо можливо, відкладіть вагітність трішки, до ліпшого моменту, – зазначив представник Міністерства охорони здоров’я Рафаель Парент.
Водночас країна продовжує бути епіцентром поширення вірусу.
Коронавірус у світі
У березні представники ВООЗ заявили, що Бразилія стала новим епіцентром поширення коронавірусу.
У країні вирує мутація вірусу, через що ліжка у лікарнях переповнені, а щодня фіксують велику кількість нових заражених.
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Джерело: The Guardian