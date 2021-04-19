Вчені Оксфордського університету будуть проводити дослідження виключно на добровольцях, що вже перенесли Covid-19. Мета проекту – вивчити імунну відповідь організму на введений коронавірус, в даному випадку – SARS-CoV-2. Необхідна умова – добровольці не повинні бути щеплені вакциною, мати антитіла до коронавірусної інфекції і бути при цьому абсолютно здоровими.

Експеримент пройде в два етапи. Всього буде задіяно 64 учасника віком від 18 до 35 років. Їх помістять в спеціально обладнані палати. Всі пройдуть всебічні обстеження, в тому числі комп’ютерну томографію (КТ) легенів і магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця.

В ході першого етапу добровольцям введуть малі дози вірусу, щоб не спровокувати появу симптомів хвороби.

Під час другого етапу дозу вірусу SARS-CoV-2 доведуть до стандартної. Її точний обсяг буде визначений після першого етапу.

Вчені університету запевняють, що одним із головних завдань дослідження є розробка більш точних тест-систем, за допомогою яких можна буде з великою часткою впевненості визначити: чи сформувала імунна система людини, яка перехворіла на Covid-19, надійний захист від повторного зараження коронавірусом.

А тим часом, як писали Факти ICTV, Ізраїль скасував обмеження, а Німеччина продовжила карантин.