В Італії оприлюднили доповідь італійського агентства з лікарських засобів (AIFA) про нагляд за вакцинами проти Covid-19, що стосується періоду з 27 грудня 2020 року до 26 березня 2021 року.

Загальна кількість повідомлень про побічні ефекти від вакцинації становить 510 на кожні 100 тисяч введених доз. Дослідження в Італії було зроблене на великій кількості доз – 9 млн. штук.

З цієї кількості: 68% – це Pfizer, 27% – AstraZeneca та 5% – це Moderna. Тобто Moderna дали найменше – 450 тис. доз.

Найчастіші реакції

Для всіх вакцин найчастіше повідомляється про побічні явища в порядку частоти: лихоманка, біль у місці ін’єкції, втома та озноб, біль у м’язах та суглобах, головний біль та парестезія, нудота та діарея. Здебільшого всі побічні реакції виникають у той самий день, коли проводилося щеплення або на наступний день.

Жінки мають вищий рівень побічних ефектів (645 проти 299 для чоловіків). А літнє населення (після 60 років) має нижчу схильність до появи побічних ефектів.

Важкі і рідкісні випадки

Pfizer – одна важка реакція на 303 тис; AstraZeneca – одна важка реакція на 200 тис; Moderna – одна важка реакція на 454 тис. З усіх побічних реакцій 92,7% випадків були легкими і 7,1% – важкими.

Тобто імовірність важкої реакції на вакцинацію складає в Італії зараз 0,0036%.

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Джерело: сorriere.it