У Києві вже другий тиждень поспіль зменшується захворюваність на грип та ГРВІ.

Про це повідомили у прес-службі Київської державної адміністрації. За минулий тиждень у місті захворіли понад 18 тис. осіб.

– У столиці за 15-ю тиждень зареєстровано 18 785 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 15,5%. Наразі показник захворюваності становить 633,1, – зазначили у КМДА.

У столиці у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась на 19%. Дітей захворіло – 4 028 (зниження на 19,9%), дорослих – 14 757 осіб (зниження на 18,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 21,4%, а на попередньому тижні – 21,7%. 41,8% – діти шкільного віку. Водночас серед школярів захворюваність знизилася на 22,5% – зареєстровано 1 683 випадки.

За 15-й тиждень госпіталізовано 1 112 осіб, із них 47 дітей.

На покращення ситуації у Києві також вказує порівняння з 11 тижнем 2021 року, де захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг на 22,2%.

Тоді захворіли 8 631 (зростання на 31,8%) дітей, дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).