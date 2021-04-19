Згідно з даними, опублікованими Міністерством охорони здоров’я Ізраїлю в понеділок, 19 квітня, в країні був діагностований всього 141 новий випадок Covid-19.

Тільки 0,4% тестів, проведених 18 квітня, дали позитивний результат.

На сьогоднішній день в Ізраїлі зафіксовано всього 2 270 активних випадків зараження вірусом, у порівнянні з 3 209 тиждень тому. Більше 300 людей перебувають на лікуванні в лікарнях.

З цих 323 госпіталізацій 193 пацієнта знаходяться у важкому стані. Це менше в порівнянні з 200 важкохворими 18 квітня поточного року і є найнижчим показником з 14 липня минулого року.

Загальна кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, в даний час складає 6 338 людей.

На сьогоднішній день 5 350 327 ізраїльтян отримали принаймні одну дозу вакцини, або 57,53% населення, при цьому 53,52% або 4 977 399 осіб отримали дві дози.

У ВООЗ попередили про найвищий рівень поширення Covid-19.

Джерело: Israel National News