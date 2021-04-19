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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Статистика не покращується: за добу 447 мешканців Києва захворіли на Covid-19

У Києві за добу 447 осіб захворіли на коронавірус. За весь період пандемії зафіксовано 185 339 випадків інфікування.

коронавірус, маска

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

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