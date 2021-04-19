Низькі показники вакцинації в Україні та зараження коронавірусом видр. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 19 квітня.

За останню добу, 18 квітня, у п’яти регіонах України та Києві не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Загалом в Україні зробили 450 647 вакцинацій від коронавірусу. За останню добу – 1 453.

Нові штами коронавірусу погіршують епідситуацію на планеті, іноді збільшуючи тяжкість захворювання до понад 50%. Про це сказала епідеміолог Наталія Виноград.

Між тим у США понад 50% населення (130 млн осіб) у віці від 18 років – отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Також в країні вже прищепили 81% людей у ​​віці від 65 років, а 65,9% повністю вакциновані двома дозами препарату.

Окрім того, у Штатах можуть відновити використання вакцини компанії Johnson & Johnson, але, можливо, з обмеженнями або попередженнями.

Водночас в американській Атланті азіатські видри одного з акваріумів, де місцеві мешканці можуть помилуватися тваринами, заразилися коронавірусом.

У них з’явилися симптоми захворювання, з-поміж яких – чхання, нежить і незначна млявість, а деякі з ссавців почали кашляти.

Між тим у Бразилії через погіршення ситуації з коронавірусом і поширення нового штаму жінок закликали не планувати поки вагітність.

Ізраїль скасував обов’язкове носіння масок у громадських місцях і повністю відкрив дитсадки та школи.

У Данії з 21 квітня планують пом’якшити карантинні обмеження.

Водночас у Норвегії з 19 квітня ввели обов’язкове проходження Covid-тесту на кордоні для в’їзду в країну дітям віком до 12 років.

Окрім того, у Португалії введена в дію третя фаза плану виходу з режиму надзвичайного стану. Відтак відкривають університети та школи для учнів 10-12 класів.

Франція введе десятиденний карантин для тих, хто прибуває з Аргентини, Бразилії, Чилі, Південної Африки та регіону Гвіана через побоювання нових штамів коронавірусу.

У світі за весь період пандемії на коронавірус захворіла 142 041 421 людина. Про це свідчать дані Worldometers.

Найбільше інфікованих у США (32,4 млн осіб), Індії (15 млн) і Бразилії (14 млн людей).

Коронавірус в Україні

Станом на 19 квітня в Україні підтвердили 1 953 016 випадків коронавірусу. За добу виявили 6 506 нових хворих.

За минулий день від вірусу померло 214 українців. Одужали – 5 598.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (761), Харківській (622) та Львівській (490) областях.

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