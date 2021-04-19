На Фіджі зареєстрований перший за 12 місяців випадок захворювання Covid-19, після чого закрили на локдаун два найбільших міста держави.

Представники органів охорони здоров’я заявили, що інфікована 53-річна жінка знаходилася в контакті з військовослужбовцем, який заразився в карантинній установі в місті Наді.

– Щоб допомогти швидко відстежити контакти і знизити ймовірність подальшої передачі, ми оголошуємо про локдауни в районі Наді і Лаутоки, починаючи з 4 години ранку, – йдеться в заяві.

На ізоляцію відправили 330 осіб, які контактували з жінкою, а поліція ввела цілодобову комендантську годину в Лаутоці та Наді.

Іншим фіджійцям радять залишатися вдома. Підприємства та школи закрилися.

– Всі фіджійці повинні залишатися вдома. Публічних зібрань не повинно бути. Ніякі служби не повинні працювати, за винятком основних медичних, – заявили в міністерстві охорони здоров’я.

Фіджі стримує вірус, застосовуючи суворі заходи ізоляції. Всього на його території зареєстровано менше 100 випадків захворювання і всього два випадки смерті на 930 тис. людей.

Цей спалах Covid-19 – удар по туристичним надіям Фіджі на відкриття “бульбашки подорожей” без карантину з Австралією і Новою Зеландією. Саме ці країни є основним джерелом туристів на острови в Тихому океані.

Австралія і Нова Зеландія в понеділок відкрили “транс-Тасманійську бульбашку подорожей”, що дозволяє подорожувати без карантину між двома країнами.

У Києві після перевірки, як дотримуються карантинні обмеження, оштрафували 50 закладів громадського харчування, які обслуговували відвідувачів всередині.

Джерело: CNA