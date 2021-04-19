Нові штами коронавірусу погіршують епідситуацію на планеті, іноді збільшуючи тяжкість захворювання до понад 50%.

Про це під час брифінгу 19 квітня повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград.

– Нові мутанти вносять суттєві зміни у розвиток епідемічного процесу, змінюється тяжкість захворювання. На 20-25% зросла тяжкість захворювання серед цих штамів. На частині територій тяжкість зросла до 56%, – зазначила Наталія Виноград.

За її словами, на можливість мутації погіршувати епідситуацію на певній території впливає й етнічний фактор.

– Це було зумовлено ще й належністю до певної етнічної групи тих уражених пацієнтів. Ці штами не є рівнозначними для різних етнічних груп. Вищі показники, які мають Бразилія, Мексика, африканські країни, залежать від етнічних особливостей уражених пацієнтів, – додала вона.

Коронавірус в Україні

19 квітня в Україні фіксується незначне поліпшення епідситуації.

За добу виявили 6 506 нових хворих.

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