Більше 50% населення Сполучених Штатів Америки – 130 мільйонів людей у віці від 18 років – отримали першу дозу коронавірусної вакцини.

Згідно з даними, опублікованими американським Центром контролю та профілактики захворювань (CDC), більше 84 мільйонам жителів США було введено вже по дві дози вакцини від коронавірусу. А це чверть населення всієї країни.

Також в США вже прищепили 81% людей у ​​віці від 65 років, а 65,9% повністю вакциновані двома дозами від Covid-19.

У свої дані CDC включає вакцинацію американців препаратами Moderna і Pfizer/BioNTech, а також вакциною Johnson & Johnson.

У ВООЗ попередили про найвищий рівень поширення Covid-19.