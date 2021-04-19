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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Половина дорослих американців вже отримали першу дозу Covid-вакцини

Більше 50% населення Сполучених Штатів Америки – 130 мільйонів людей у віці від 18 років – отримали першу дозу коронавірусної вакцини.

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Згідно з даними, опублікованими американським Центром контролю та профілактики захворювань (CDC), більше 84 мільйонам жителів США було введено вже по дві дози вакцини від коронавірусу. А це чверть населення всієї країни.

Також в США вже прищепили 81% людей у ​​віці від 65 років, а 65,9% повністю вакциновані двома дозами від Covid-19.

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У свої дані CDC включає вакцинацію американців препаратами Moderna і Pfizer/BioNTech, а також вакциною Johnson & Johnson.

У ВООЗ попередили про найвищий рівень поширення Covid-19.

Джерело: CDC

Фото: Pexels

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