Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%

В країнах, які використовують вакцину від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech, реальна ефективність препарату становить 98%.

Про це заявила головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я за спеціальністю Епідеміологія Наталія Виноград під час брифінгу 19 квітня.

– На початку компанії заявляли про 95% ефективність вакцини від Covid-19. А реальна ефективність в країнах, які її використовують, – 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин, – зазначила вона.

За словами Виноград, на відміну від інших вакцин, препарат від Pfizer/BioNTech не містить антигену, на який організм повинен напрацювати імунітет. Вакцина має генетичну інформацію, яка запускає синтез антигену після щеплення, на який утворюються антитіла.

Крім того, вакцина здатна захищати від нових мутації коронавірусу, адже вони чутливі до цього препарату. Спеціаліст додала, що про всі можливі несприятливі події, які виникли після щеплення, виробник попередив заздалегідь.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина BNT162b2 розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Для максимальної ефективності потрібно дві дози, інтервал – 21 день.

Серед побічних ефектів серйозних ускладнень не відзначалося. Водночас BioNTech/Pfizer поки не ризикують вводити людям з раніше проявленою алергією на інші вакцини.

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