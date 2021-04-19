Хоча Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу, все ж у майбутньому нам може загрожувати новий штам Covid-19 – його так звана подвійна мутація.

Про це в ефірі одного з українських каналів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він також попередив, що коронавірус ще випробовуватиме українців на міцність.

– Ми пройшли пік захворюваності. Але це в жодному разі не означає, що нам потрібно розслаблятися. У нас є вже і британський, і південноафриканський штами. Ми це побачили на тяжкості захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна у Великій Британії, Індії, Гонконгу.

Коли в Україні може зрости кількість хворих

Напередодні Максим Степанов повідомив, що спалах захворюваності на Covid-19 в Україні очікується після Великодня.

Він прогнозує, що це може статися через три-чотири тижні після свята. За словами очільника МОЗ, на це вплине не лише святкування Великодня, а й тривалі вихідні на травневі свята.

Джерело: Україна 24