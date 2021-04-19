Всесвітня організація охорони здоров’я наполегливо вважає, що самолікування – це добре. Але поінформоване і в суворо визначених межах.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.

– Тому якщо ви вирішили, що по інтернету станете лікарем, то ні. Але ви точно можете знати, коли при нежиті у дитини достатньо займатися дурницями і пора бігти до лікаря, – сказав він.

Також Комаровський зазначив, що антибіотики – це ліки, які врятували мільйони життів. Якщо не десятки мільйонів.

– Але антибіотик вибираємо тоді, коли ризик хвороб набагато серйозніше, ніж ризик самого антибіотика, – підкреслив він.

При цьому Комаровський заявив, що найстрашніше в методиці лікування антибіотиками – це внутрішньом’язові уколи.

– Ніде в цивілізованому світі дітям не роблять уколи в сідниці. Це вважається концентрованим садизмом і знущанням над людьми. Внутрішньом’язово робляться деякі щеплення і перед цим мажуть шкіру маззю з лідокаїном. Це потрібно для того, аби дитині не було боляче, – підсумував він.

Раніше доктор Комаровський заявляв, що безсимптомним коронавірусом називається перенесення хвороби непомітно, без єдиної ознаки Covid-19.

Джерело: YouTube