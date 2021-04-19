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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Степанов прогнозує спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня

Максим Степанов

В Україні очікується спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це може статися через три-чотири тижні після свята.

– Ми очікуємо після Пасхи, через три-чотири тижні, зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення, люди їздять країною. З точки зору епідеміології, все це буде додавати до кількості хворих, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Християни східного обряду у 2021 році, згідно з олександрійською пасхалією, святкують Великдень 2 травня.

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Карантин в Україні

Станом на 19 квітня 12 областей України та Київ потрапили у червону зону карантину. Найгірша епідеміологічна ситуація спостерігається в Києві, а також в Київській, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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