У Києві здійснили алогенну родинну трансплантацію кісткового мозку дорослій людині.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. Операцію провели у КНП Київський центр трансплантації кісткового мозку.

Це перша трансплантація у рамках реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

– До цієї операції медики готувалися з лютого. Тоді до Центру на консультацію потрапив 18-річний хлопець з діагнозом апластична анемія у дуже важкій формі, – зазначила Гінзбург.

За її словами, діагноз встановили у Івано-Франківській лікарні в грудні 2020 року. Після консультації медики вирішили провести алогенну трансплантацію кісткового мозку, підібравши гістосумісного родинного донора – рідного брата хворого.

Трансплантацію кісткового мозку провели 17 березня 2021 року. Гінзбург стверджує, що післяопераційний період проходить без важких ускладнень.

– Сьогодні медики говорять про стан пацієнта як про цілком задовільний. Хлопець продовжує приймати імуносупресивну терапію та потрохи готується до виписки, – запевнила вона.

Нещодавно 12 українських полярників з антарктичної станції Академік Вернадський (UAC) стали потенційними донорами кісткового мозку.

Український реєстр зараз налічує понад три тисячі потенційних донорів, але щоб знайти свого донора має бути хоча б 20-40 тис. потенційних донорів. Тому, щоб не шукати донора за кордоном, а знайти його серед українців, потрібно наповнювати реєстр. Полярники долучилися саме заради цього.