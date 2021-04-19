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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Києві розпочали вакцинацію препаратом Pfizer/BioNTech

вакцинація

У Києві 19 квітня почали вакцинувати людей вакциною від компаній Pfizer/BioNTech.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Так, першими щеплення отримали пацієнти та працівники Київського геріатричного пансіонату.

Загалом за сьогодні вже встигли вакцинувати 120 людей, з них 78 пацієнтів.

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Нині у Києві працюють тільки дві мобільні бригади, які здійснюють щеплення препаратом BNT162b2. Загалом у місто надійшло 4 680 доз цього препарату.

  • вакцинація
  • вакцинація
  • вакцинація
  • вакцинація
  • вакцинація
  • вакцинація
У Києві розпочали вакцинацію препаратом Pfizer/BioNTech / 3 фотографии

Імунізацію препаратом від Pfizer/BioNTech почали 18 квітня. Перше щеплення зробили на Київщині – у Бородянському психоневрологічному інтернаті. У Бородянці щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканці інтернату. У Білій Церкві – 84 працівники та 12 мешканців.

Водночас перші дози цього препарату у розмірі – 117 тис. надійшли в Україну 16 квітня. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що партія препарату спрямована на вакцинацію людей, які перебувають у будинках для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.

Вакцина Pfizer

Епідеміолог Наталія Виноград повідомила, що в країнах, які використовують вакцину від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech, реальна ефективність препарату становить 98%.

Препарат також здатний захищати від нових мутації коронавірусу, адже вони чутливі до цієї речовини.

Детальніше про вакцину від Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.

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