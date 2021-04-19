У Києві 19 квітня почали вакцинувати людей вакциною від компаній Pfizer/BioNTech.
Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Так, першими щеплення отримали пацієнти та працівники Київського геріатричного пансіонату.
Загалом за сьогодні вже встигли вакцинувати 120 людей, з них 78 пацієнтів.
Нині у Києві працюють тільки дві мобільні бригади, які здійснюють щеплення препаратом BNT162b2. Загалом у місто надійшло 4 680 доз цього препарату.
Імунізацію препаратом від Pfizer/BioNTech почали 18 квітня. Перше щеплення зробили на Київщині – у Бородянському психоневрологічному інтернаті. У Бородянці щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканці інтернату. У Білій Церкві – 84 працівники та 12 мешканців.
Водночас перші дози цього препарату у розмірі – 117 тис. надійшли в Україну 16 квітня. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що партія препарату спрямована на вакцинацію людей, які перебувають у будинках для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.
Вакцина Pfizer
Епідеміолог Наталія Виноград повідомила, що в країнах, які використовують вакцину від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech, реальна ефективність препарату становить 98%.
Препарат також здатний захищати від нових мутації коронавірусу, адже вони чутливі до цієї речовини.
Детальніше про вакцину від Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.