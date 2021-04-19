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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

У Києві та п’яти регіонах за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

За останню добу у п’яти регіонах України та Києві не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

вакцинація

Про це свідчить статистика МОЗ, яку опублікувало відомство 19 квітня.

Де не щеплять від вірусу:

  • м. Київ – 447 випадків/0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 164 випадки/0 щеплень;
  • Луганська область – 47 випадків/0 щеплень;
  • Херсонська область – 103 випадки/0 щеплень;
  • Хмельницька область – 100 випадків/0 щеплень;
  • Чернігівська область – 195 випадків/0 щеплень.
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Загалом в Україні зробили 450 647 щеплень від коронавірусу.

За останню добу – 1 453.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 19 квітня 2021 року в країні підтвержено 1 953 016 випадків хвороби.

За добу – 6 506 нових хворих, епідситуація в Україні значно поліпшилася.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Getty Images

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