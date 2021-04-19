У США можуть відновити використання вакцини компанії Johnson

У США можуть відновити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson, але, можливо, з обмеженнями або попередженнями.

Про це повідомив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв’ю одному з телеканалів. Рішення про доцільність відновлення використання вакцини можуть ухвалити уже 23 квітня.

– Я думаю, що, швидше за все, буде якесь попередження або обмеження, або оцінка ризику, – зазначив він.

Раніше Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США рекомендувало призупинити використання вакцини Johnson & Johnson після шести випадків рідкісних тромбів головного мозку у жінок.

23 квітня планує зібратися консультативна група Федерального центру за контролем та профілактикою захворювань, щоб обговорити дії щодо цієї вакцини.

До того ж у США закрили два центри вакцинації у штатах Північна Кароліна та Колорадо через виявлення несприятливих наслідків від щеплення препаратом проти Covid-19 цієї компанії.

Водночас у компанії Johnson & Johnson заявляють, що вони ретельно розглядають будь-які повідомлення про побічні реакції у людей, які отримали їхню вакцину.

Джерело: NBC News