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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

У Великій Британії поширюється індійський штам Covid-19

Коронавирус

Штам Covid-19 з двома ключовими мутаціями, відомий як “B.1.617”, був виявлений в Індії, але зараз стрімко поширюється в Великобританії.

Як повідомив в Twitter епідеміолог Ерік Фейгл-Дінг, кількість нових випадків коронавірусної інфекції збільшилася в 5 разів усього за пару тижнів.

– Те ж саме зі штамом коронавіруса B1351 для Південної Африки. Коли збільшилися випадки зараження? Після того, як знову відкрилися школи, – підкреслив медик.

Крім того, він зазначив, що кількість інфікованих Covid-19 зростає і це не дивлячись на достатню кількість щеплень від вірусу.

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Індійський штам Covid-19 з двома ключовими мутаціями, тепер відомий як “B.1.617”, вже виявлений в США, Німеччині, Великобританії, Австралії та Сінгапурі.

Джерело: Twitter 

Фото: Depositphotos

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