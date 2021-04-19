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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Одеській області від Covid-19 померла дитина

игрушка

Як повідомили в соціальних мережах, 11-річна мешканка Чорноморська померла в понеділок, 19 квітня, в обласній дитячій лікарні.

Дівчинка Катя лікувалася від коронавірусної хвороби більше місяця, однак в результаті перенесеного вірусу у неї відмовили внутрішні органи.

Мати дівчинки також хворіє на Covid-19 і досі перебуває на лікуванні в клініці.

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Станом на понеділок, 19 квітня 2021 року, в Україні підтвердили 1 953 016 випадків коронавірусу. В Україні значно поліпшилася епідситуація, за добу – 6 506 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Facebook

Фото: Depositphotos

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