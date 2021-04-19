В Україні планують створити найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин

Україні вкрай необхідно підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради 19 квітня. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

– Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови та забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього, – зазначив Зеленський.

За його словами, щоб створити лабораторію, цього року в державному бюджеті заклали 100 млн грн.

У Міністерстві охорони здоров’я також розповіли про план закупівлі вакцин проти коронавірусу та імунізації населення. Уряд планує провакцинувати до 70% дорослого населення до кінця року.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 450 647 людей щеплено від вірусу, за добу – 1 453.

За останню добу у п’яти регіонах України та Києві не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.