Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації через поширення Covid-19.

Таке рішення ухвалили у відповідь на постійне зростання смертності від коронавірусу.

– Пандемія коронавірусу все ще є надзвичайною подією, яка продовжує негативно впливати на здоров’я населення у всьому світі, створювати ризик міжнародного поширення та втручання у міжнародний рух і вимагати скоординованої міжнародної реакції, – наголосив комітет ВООЗ.

Наступне засідання комітету із надзвичайних ситуацій буде скликано протягом трьох місяців або раніше на розсуд генерального директора.

Коронавірус в Україні

Станом на понеділок, 19 квітня 2021 року, в Україні підтвердили 1 953 016 випадків коронавірусу. За добу виявили 6 506 нових хворих.

Загалом в Україні від вірусу померло 40 тис. осіб, за добу – 214.

Усього одужати вдалося 1 487 677 українцям, за день – 5 598.

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Джерело: ВООЗ