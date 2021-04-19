Вчені з Цюріха простежили, що за тривожність і розвиток депресії відповідає певна ділянка мозку. Їхні дослідження можуть допомогти виробити критерії стійкості конкретної людини до стресу .

Є люди, які нічим не переймаються. А ось для інших навіть найменший стрес, не кажучи вже про хронічний вплив – трагедія всього життя. Стресостійкість зараз дуже важлива і було б непогано знати, як той або інший індивід поведе себе в екстремальних умовах.

Оскільки в лабораторії експеримент з моделюванням хронічного стресу неможливий, тому що обмежений часом впливу, то вирішили відстежити поведінку студентів-медиків, яких направили на стажування у відділення невідкладної допомоги. Там стресу – хоч відбавляй.

Після обстеження мозку піддослідної групи вчені визначили нейробіологічний показник, який може передбачити реакцію людини на стрес.

– Уміння людини справлятися зі стресом може бути дуже корисною, наприклад, коли справа доходить до вибору професії. Або це може бути застосовано в тренінгу по стійкості до стресу за допомогою нейрозворотнього зв’язку, – пояснює Маркус Груешоу з Цюріхського центру нейроекономіки.

Але це зовсім не означає, що початківцям лікарям або працівникам правоохоронних органів доведеться сканувати мозок.

– Можливо, існує ще доступніший індикатор стійкості до стресу, – каже Крістіан Рафф, колегаМаркуса Груешоу . – Дослідження на тваринах свідчать, що стимуляція певної ділянки мозку корелює з розширенням зіниці.

Цілком можливо, що у людей все відбувається так само. Це буде ще один спосіб вивчити здатність протистояти стресу.

А тим часом, інші спеціалісти вивчають способи, як позбавитися стресу.