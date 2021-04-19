Навесні зазвичай люди, що бажають схуднути, прямують до спортзалів. Але цього року через коронавірус і локдаун це зробити не вдасться. Тому потрібно шукати альтернативні способи, щоб позбавитись зайвих кілограмів.

Вивчаючи властивості лікарських трав, лікар-фітотерапевт Євген Сонічев розробив фітокомплекс для схуднення, і про це він розповів Фактам ICTV.

Комплекс складається з декількох етапів.

– Завдяки фіточаю можна пригнічувати апетит або виводити холестерин, – сказав Євген Сонічев. – Багаторічний досвід підказав мені, що починати потрібно з очищення.

Очищення

Для фіточаю на цьому етапі використовую гіркі трави: чорнобривці, пижмо, полин. Беру їх у рівній кількості, змішую. Одну чайну ложку збору гірких трав заливаю склянкою окропу. Настоювати їх потрібно півгодини, бажано в глиняному посуді. Але можна взяти також емальований. Ємність повинна бути щільно закрита і закутана, щоб постійна температура зберігалася довше. Воду краще використовувати талу або джерельну, але тільки не з-під крана. Настій приймаю двічі на день: вранці натщесерце та ввечері за тридцять хвилин до вечері.

Кожен день необхідно ковтати цілим, не розжовуючи, зубок часнику, і запивати чистою водою. А ввечері, за годину-півтори до сну, робіть клізму з двох літрів води з лимонним соком. Курс триває два тижні.

Зниження апетиту

На цьому етапі я використовую такі трави: подорожник, дереві, звіробій, реп’яшок. Для поліпшення смаку і запаху додаю м’яту. Якщо з’являється здуття живота – насіння кропу.

Антиапетитний збір готую так: дві частини деревію, по одній частині звіробою і реп’яшка, м’яту або кріп – по половині частини. Одну ложку збору заливаю склянкою гарячої води. Настоюю півгодини. Приймаю півсклянки тричі на день за тридцять хвилин до прийому їжі.

На цьому етапі не їм часник і не роблю клізми. Курс триває два тижні. Людям віком 50+ такий збір потрібно приймати до п’яти тижнів.

Вся увага печінці

Змішую в рівних частинах безсмертник, плоди шипшини, кукурудзяні рильця, кульбабу, реп’яшок. Беру одну чайну ложку збору, заливаю склянкою окропу, настоюю півгодини. Приймаю по півсклянки за двадцять хвилин перед їжею.

Печінка подякує вам, якщо напій ви будете готувати не на воді, а на відварі вівса. Щоб його приготувати, беру півкілограма вівса (цілі зерна – не пластівці), ретельно промиваю, заливаю двома літрами води, кип’ячу на маленькому вогні 20 хвилин. Проціджую. Гарячим відваром заливаю одну столову ложку трав’яного збору. Приймаю по півсклянки тричі на день перед їжею.

Курс триває два тижні.

Нормалізація водно-сольового обміну

На цьому етапі використовую трави, які мають сечогінний ефект: хвощ польовий, кропива дводомна, спориш, квіти бузини і білої акації, стулки квасолі.

Напій можна готувати також з відваром вівса. Беру одну чайну ложку трав’яного збору, заливаю вівсяним відваром, настоюю півгодини. Приймаю по 100 мл тричі на день за 20 хвилин перед їжею.

Курс триває два тижні.

Закріплення результату

Ми залишаємо з попереднього збору такі трави: польовий хвощ і кропиву. Додаємо плоди і квітки глоду, ягоди горобини червоної. Заварюємо як і на попередньому етапі.

У кропиві багато вітаміну С, але вона також згущує кров. Зважайте на це і будьте обережні. Якщо є схильність до тромбоутворення, краще її виключити зі збору.

Курс триває чотири тижні.

Харчування

Плюс мого курсу в тому, що голодувати не потрібно. А значить, є шанс, що не зійдете з дистанції передчасно. Але доведеться відмовитися від шкідливого ​​фастфуду, продуктів, які піддавались промисловій переробці, напівфабрикатів. Готуйте самі. М’ясо їжте не частіше двох разів в тиждень. Його краще відварювати або запікати. Жирне і смажене не вживайте.

Нехай на вашому столі будуть овочі і фрукти, каші, гриби, кисломолочні продукти, риба, оливкова олія або соняшникова, але нерафінована. В ідеалі – домашня, з осадом. У ній містяться фітостерини, корисні для нормалізації обміну холестерину.

Можна з овочами або з м’ясом-рибою з’їсти тост з висівкового хліба.

Дуже корисно додавати в салати дикорослі трави: листя кульбаби, кислицю і мокрицю, городній портулак. З щавлю, молодої кропиви варіть зелений борщ.

Що п’ємо

Крім трав’яних настоїв не забуваємо про чисту воду (2-2,5 л на день).

Протипоказання

Курс зниження ваги на травах досить жорсткий. І розрахований він на досить здорових людей. Однак, якщо застосовувати його під наглядом лікаря, то він не завдасть шкоди. Настої для схуднення протипоказані у разі алергії на інгредієнти, захворювань шлунково-кишкового тракту – виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрити, жовчнокам’яна хвороба, також – вагітним і хворим на епілепсію.

Навчитесь робити зелені коктейлі. Вони наситять вас вітамінами та допоможуть очистити організм.