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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

8 940 нових випадків Covid-19: в Україні різко зріс добовий приріст хворих

чоловік у масці

Станом на вівторок, 20 квітня 2021 року, в Україні підтвердили 1 961 956 випадків коронавірусу. Порівняно з попереднім днем у країно різко зріс добовий приріст хворих, за день – 8 940 нових пацієнтів.

З-поміж нових випадків – 414 дітей та 251 медпрацівник.

Загалом в Україні від вірусу померло 40 367 осіб, за добу – 367. Одужати вдалося 1 499 752 українцям, за день – 12 075.

За час пандемії в Україні провели 8 996 039 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 37 557.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії в Україні 462 791 людину щеплено від вірусу, за добу – 12 144.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (804), Полтавській (725) та Одеській (691) областях.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область – 211 випадків/338 щеплень;
  • Волинська область – 306 випадків/481 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 596 випадків/512 щеплень;
  • Донецька область – 585 випадків/763 щеплення;
  • Житомирська область – 123 випадки/421 щеплення;
  • Закарпатська – 133 випадки/211 щеплень;
  • Запорізька область – 488 випадків/806 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки/558 щеплень;
  • Київська область – 647 випадків/445 щеплень;
  • Кіровоградська область – 129 випадків/289 щеплень;
  • Луганська область – 188 випадків/230 щеплень;
  • Львівська область – 477 випадків/1 770 щеплень;
  • Миколаївська область – 296 випадків/210 щеплень;
  • Одеська область – 691 випадок/529 щеплень;
  • Полтавська область – 725 випадків/281 щеплення;
  • Рівненська область – 416 випадків/377 щеплень;
  • Сумська область – 97 випадків/137 щеплень;
  • Тернопільська область – 191 випадок/320 щеплень;
  • Харківська область – 804 випадки/425 щеплень;
  • Херсонська область – 104 випадки/289 щеплень;
  • Хмельницька область – 198 випадків/794 щеплення;
  • Черкаська область – 402 випадки/341 щеплення;
  • Чернівецька область – 178 випадків/383 щеплення;
  • Чернігівська область – 19 випадків/413 щеплень.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 19 квітня, в Україні підтвердили 1 953 016 випадків хвороби.

З-поміж нових хворих – 6 506 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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