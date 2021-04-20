Органи охорони здоров’я Бельгії оголосили, що близько 225 бельгійських спортсменів, які бажають взяти участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо цього літа, будуть вакциновані від Covid-19 в найближчі дні.

Йдеться в першу чергу про тих, хто ще не пройшов кваліфікацію для участі в Іграх, перенесених на рік через пандемію коронавірусу.

За словами представника Олімпійського комітету Бельгії, обмежена кількість спортсменів з таких видів спорту, як легка атлетика і велоспорт, отримали кваліфікацію.

– Аби надати бельгійським спортсменам, які бажають взяти участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, шанс пройти кваліфікацію, Міжвідомча рада громадської охорони здоров’я (CIM) погодилася провести їм вакцинацію в найближчі дні, – сказано в офіційній заяві.

Відзначається, що на сьогоднішній день майже 25% бельгійцям старше 18 років була введена перша доза вакцини від коронавірусу, а 7,7% – ввели дві дози.

В Україні у другому місяці весни почнуть вакцинувати від Covid-19 спортсменів.

Джерело: The Japan Times