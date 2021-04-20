Бразильський штам Covid-19 удвічі заразніший своїх попередників – науковці

Новий штам коронавірусу P.1, який вперше виявили у деяких містах Бразилії, передається удвічі швидше, ніж попередні штами. Про це заявила міжнародна група науковців.

Вони з’ясували, що інфіковані в бразильському місті Манаус, де був уперше виявили цей штам, мали в 1,2-1,9 раза більше шансів померти від інфекції P.1, ніж від попередніх штамів.

Також виявилося, що вірус має 17 ідентифікованих мутацій і що три мутації спайкового білка – N501Y, E484K і K417T, які допомагають вірусу щільно зв’язуватися з клітинами людини, допомагаючи вірусу проникнути всередину. Новий штам Сovid-19 також може ухилятися від імунної відповіді на попередні штами вірусу.

Нині штам P.1 виявили у понад 36 країнах. Також він активно поширюється у Бразилії. Науковці наголошують, що необхідно терміново досліджувати цей штам, щоб оцінити, чи буде ефективною наявна вакцина проти нього.

За словами епідеміолога Наталії Виноград, нові штами коронавірусу погіршують епідситуацію на планеті, іноді збільшуючи тяжкість захворювання до понад 50%. На можливість мутації погіршувати епідситуацію на певній території впливає етнічний фактор.

Джерело: Medical Xpress