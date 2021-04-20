В Україні ще не завершилася третя хвиля Covid-19, але варто вже готуватися до четвертої. Черговий спалах захворюваності, найімовірніше, відбудеться восени.

Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени. Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. В Індії нещодавно виявили штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим за британський та південно-африканський, – заявив він.

За словами Радуцького, в перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження на коронавірус може статися через шість-дев’ять місяців.

Однак, за його словами, українські епідеміологи проаналізували 1,2 тис. випадків повторного зараження Covid-19 і виявилося, що найчастіше люди повторно заражалися через три-чотири місяці, іноді – п’ять місяців, але були поодинокі випадки повторного зараження через півтора місяця.

Він зазначив, що єдиний вихід попередити четверту хвилю коронавірусу – значно прискорити темпи вакцинації. Радуцький повідомив, що Україна може не встигнути вакцинувати громадян до кінця року, а зараз темпи вакцинальної кампанії – незадовільні.

Вакцинація в Україні

Президент Володимир Зеленський четвертого квітня доручив уряду створити Національний план вакцинації. Кінцева мета плану – охопити щепленнями більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року. Це потрібно для того, щоб сформувати колективний імунітет до коронавірусу. План поки перебуває в розробці.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький