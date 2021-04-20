Не можна заперечувати той факт, що минулі місяці серйозно позначилися на нашому організмі. І, зокрема, це відноситься до появи зайвих кілограмів.

Багато хто захвилювався, коли встав на ваги і побачив не надто райдужну цифру. Хоча до коронавірусної пандемії таких сюрпризів не було. Стрес з легкістю змінює наше тіло, провокуючи набір зайвих кілограмів, і мотивація одна – негайно позбутися від них.

Як люди в усьому світі борються із зайвою вагою? Звичайно – це тренування. Біг, пілатес, силові тренування, плавання, їзда на велосипеді – вибір величезний. Але от невдача: зайва вага не зникає. В чому причина?

Тренування не спалюють стільки калорій, як ви думаєте

Як зазначає дієтолог Олена Погребняк, кожна людина, яка починає займатися фітнесом, досить швидко задається питанням: важливіше правильне тренування, яке стимулює метаболізм, або правильне харчування?

– Для схуднення потрібно створити дефіцит споживаних калорій, тобто, поглинати ми повинні менше енергії, ніж витрачаємо. Цього можна досягти двома шляхами: підвищити фізнавантаження, нічого не змінюючи в харчуванні, або знизити споживання калорій. Найкраще – скомбінувати. Користь при грамотному підході буде максимальною, але якщо мова йде конкретно про позбавлення від зайвого жиру – раціональніше піти другим шляхом і скорегувати харчування, – переконана вона.

Уподобання в їжі грають велику роль в схудненні

Зниження ваги – це 80% правильного харчування і 20% вправ. І тому, якщо ви постійно займаєтеся спортом, але не міняєте раціон харчування (або їсте ще більше, аби компенсувати те, що ви спалили під час тренування), то, швидше за все, вага буде навіть збільшуватися.

Якщо ви “урізаєте” калорії, то метаболізм може сповільнитися

Наприклад, добова потреба людини становить 2000 ккал, то безпечно для здоров’я створити дефіцит в 200-500 ккал. Звідки ж організм візьме ці 200-500 ккал, які не надходять з їжею?

– Звичайно, з підшкірного і вісцерального жиру. В цьому і сенс створення дефіциту калоражу харчування. Однак їм не варто огульно зловживати, потрібно поступово повертатися до повноцінної потреби організму в калоріях, – підкреслює Погребняк.

Але при цьому вона зазначила, що якщо додати тренування, то дефіцит калорій буде більш успішний, так як ви будете витрачати більше калорій.

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Спробуйте змінити режим тренувань

Що стосується вправ, то зміна розпорядку дня або виду спорту може збільшити кількість спалюваних калорій. Просто організм звикає до певних вправ, які людина виконує регулярно, і з часом спалюється менше калорій через ці вправи. Тому, якщо ви регулярно бігаєте на біговій доріжці, подумайте, наприклад, про заняття з гамаком.

– Це підвісний фітнес, регулярні заняття яким не просто зроблять тіло красивим, а, в першу чергу, оздоровлять ваш опорно-руховий апарат і збалансують нервову систему, – розповідає сертифікований інструктор Анна Нілогова.

Намагайтеся висипатися

Крім того, важливо спати не менше 8 годин на добу. Це необхідно для того, аби у вас був максимальний час для розслаблення і для правильної роботи гормонів, що регулюють відчуття голоду.

Навчіться робити зелені коктейлі. Вони наситять вас вітамінами та допоможуть очистити організм.