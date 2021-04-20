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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Доступ до вакцинації від Covid-19 покращиться у травні – Степанов

вакцинація

Ситуація з постачанням та доступом до вакцин проти Covid-19 в Україні покращиться у травні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що Україна не отримала 3,9 млн доз вакцин через затримки та зриви постачання.

– Я вважаю, що процес вакцинації є майже провальним у всьому світі. Не працюють зараз вчасно контракти, які укладаються з компаніями-виробниками вакцин. На сьогодні, згідно з підписаними контрактами за якими проплачено 100% коштів, ми мали отримати 3,9 млн доз вакцин, – сказав Степанов.

За його словами, Україна у травні 2021 року очікує закриття контрактів, зокрема щодо вакцини AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) і CoronaVaс (1,7 млн доз). Окрім цього, в країну мають поставити вакцини від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX.

Міністр пояснив, що країни, на території яких знаходиться виробництво вакцин, забороняють експорт в інші країни, щоб передусім захистити своїх громадян.

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Крім того, Степанов стверджує, що Україна пройшла пік третьої хвилі поширення коронавірусу. За його словами, на минулому тижні у країні виявили майже на 13,5 тис. менше хворих, ніж на позаминулому.

У країні госпіталізували на 3,5 тис. менше хворих. Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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