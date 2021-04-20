Люди, які отримали першу дозу препарату Covishield виробництва AstraZeneca, повторно вакцинуються через 12 тижнів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Кожного особисто повідомлятимуть про місце та час вакцинації за контактним номером який людина залишила під час першого щеплення.

У МОЗ посилаються на результати досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet в березні цього року. Згідно з ними, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.