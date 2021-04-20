Люди, які отримали першу дозу препарату Covishield виробництва AstraZeneca, повторно вакцинуються через 12 тижнів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Кожного особисто повідомлятимуть про місце та час вакцинації за контактним номером який людина залишила під час першого щеплення.
У МОЗ посилаються на результати досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet в березні цього року. Згідно з ними, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.
Саме тому Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕІ збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів.
Лікар-імунолог Федір Лапій також раніше стверджував, що на зростання ефективності вакцини від AstraZeneca під час збільшення інтервалу між двома дозами могло вплинути те, що препарат належить до векторних вакцин.
Вакцинація препаратом Covishield
Вакцинація препаратом Covishield виробництва AstraZeneca в Україні почалася наприкінці лютого 2021 року.
В Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули до України наприкінці лютого у розмірі 500 тис. доз, використовуватимуть лише для першого щеплення. А повторне робитимуть із наступних постачань цього препарату.
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