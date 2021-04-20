Нове дослідження ізраїльского медичного центру ім. Х. Шиби показало, що якість ембріонів, отриманих за допомогою ЕКЗ, значно знижується, якщо один з партнерів нещодавно був інфікований коронавірусом.

Відзначається, що це перше в світі дослідження, в якому вивчається вплив коронавірусу на фертильність як чоловіків, так і жінок, а також на лікування безпліддя. В даний час медична література не містить інформації щодо впливу коронавірусу на шанси завагітніти за допомогою ЕКЗ.

Так, в ході дослідження були вивчені 22 пари, які проходили ЕКЗ і серед яких хоча б один з партнерів заразився на коронавірус. Зібрані дані показали, що зараження Covid-19 призвело до значного зниження якості ембріонів, отриманих в процесі ЕКЗ.

Тому вчені-медики радять відкласти планування вагітності за допомогою ЕКЗ як мінімум до трьох місяців після одужання від Covid-19.

Це пояснюється тим, що і яйцеклітинам, і сперматозоїдам потрібно близько трьох місяців для дозрівання, і такі інфекції, як коронавірус, можуть негативно вплинути на їх розвиток.

У ВООЗ попередили про найвищий рівень поширення Covid-19.

Джерело: Israel National News