PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

ЕКЗ менш ефективне після коронавірусу – вчені

ЕКЗ менш ефективне після коронавірусу – вчені

Нове дослідження ізраїльского медичного центру ім. Х. Шиби показало, що якість ембріонів, отриманих за допомогою ЕКЗ, значно знижується, якщо один з партнерів нещодавно був інфікований коронавірусом.

Відзначається, що це перше в світі дослідження, в якому вивчається вплив коронавірусу на фертильність як чоловіків, так і жінок, а також на лікування безпліддя. В даний час медична література не містить інформації щодо впливу коронавірусу на шанси завагітніти за допомогою ЕКЗ.

Так, в ході дослідження були вивчені 22 пари, які проходили ЕКЗ і серед яких хоча б один з партнерів заразився на коронавірус. Зібрані дані показали, що зараження Covid-19 призвело до значного зниження якості ембріонів, отриманих в процесі ЕКЗ.

Читайте
Як відновити легені після Covid-19 - поради лікаря

Тому вчені-медики радять відкласти планування вагітності за допомогою ЕКЗ як мінімум до трьох місяців після одужання від Covid-19.

Це пояснюється тим, що і яйцеклітинам, і сперматозоїдам потрібно близько трьох місяців для дозрівання, і такі інфекції, як коронавірус, можуть негативно вплинути на їх розвиток.

У ВООЗ попередили про найвищий рівень поширення Covid-19.

Джерело: Israel National News

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка