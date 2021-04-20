Європейська агенція з лікарських засобів (ЕМА) дослідила, що вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson має зв’язок до рідкісних випадків утворення тромбів. Європейський регулятор провів дослідження щодо впливу препарату на вакцинованих осіб.

Водночас експерти ЕМА вказують, що тромбоз є дуже рідкісним побічним ефектом після щеплення Johnson & Johnson. Тому переваги вакцини у боротьбі з коронавірусом і запобіганні ускладненням значно перевищують ризики утворення тромбів. Попри це виробник повинен додати інформацію про можливість розвитку тромбозу в описі до продукту.

Комітет з питань безпеки ЕМА зібрав усі докази, зокрема вісім випадків утворення тромбів у США, один з яких був смертельним.

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Усі випадки траплялися протягом трьох тижнів після введення вакцини. На них скаржилися люди до 60 років, переважно це жінки.

ЄС не планує продовжувати використання Johnson & Johnson

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Європейська комісія не планує продовжувати співпрацю з виробниками вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Натомість у планах Єврокомісії – посилити співробітництво з фармкомпаніями, які виготовляють Pfizer та Moderna.

Джерело: European Medicines Agency