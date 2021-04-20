Франція стане першою країною, яка запровадить Covid-паспорти. Уже цього тижня спеціальний мобільний додаток TousAntiCovid випробують на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів.

Протягом двох тижнів уряд Франції планує протестувати застосунок із сусідніми країнами ЄС.

На всі країни Євросоюзу цифровий “зелений пропуск” хочуть розповсюдити до середини червня.

– Сподіваюсь, цього літа ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості та цифровій сертифікації, – заявив міністр із європейських справ Франції Клеман Бон.

У додатку TousAntiCovid, який завантажили вже близько 15 млн людей, міститиметься інформація про негативні тести ПЛР та на антиген. До кінця місяця до сервісу додадуть сертифікати про щеплення.

Поки що уряд Франції веде двосторонні дискусії з країнами, як забезпечити прочитання французького сертифікату.

За допомогою Covid-паспорту можна буде запобігти використанню підроблених тестів на міжнародних рейсах. Однак додаток TousAntiCovid не діятиме в ресторанах та магазинах Франції.

Для громадян, які не мають програми TousAntiCovid, буде доступна паперова версія.

Введення Covid-паспортів в Україні

16 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про готовність до будь-якого сценарію введення Covid-паспортів в Україні.

Наразі система E-Health готова до вивантаження будь-яких даних. Крім того, Covid-паспорти можуть інтегрувати в мобільний додаток Дія.

Джерело: Politico