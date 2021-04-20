У Києві за добу 892 особи захворіли на коронавірус. За весь період пандемії зафіксовано 186 231 випадок інфікування.
Хто захворів
- 480 жінок віком від 18 до 94 років
- 370 чоловіків віком від 18 до 96 років
- 22 дівчинки від 2 до 17 років
- 20 хлопчиків від 1 до 17 років
За останню добу у столиці зафіксували 36 летальних випадків від вірусу (загалом 4 257 випадків.)
146 хворих на коронавірус госпіталізували до лікарень. 325 осіб також госпіталізували з підозрою на захворювання та пневмонію.
Водночас 265 особам вдалося подолали коронавірус (загалом 115 857 людей одужали від страшного захворювання).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.