У Києві за добу 892 особи захворіли на коронавірус. За весь період пандемії зафіксовано 186 231 випадок інфікування.

Хто захворів

480 жінок віком від 18 до 94 років

370 чоловіків віком від 18 до 96 років

22 дівчинки від 2 до 17 років

20 хлопчиків від 1 до 17 років

За останню добу у столиці зафіксували 36 летальних випадків від вірусу (загалом 4 257 випадків.)

146 хворих на коронавірус госпіталізували до лікарень. 325 осіб також госпіталізували з підозрою на захворювання та пневмонію.

Водночас 265 особам вдалося подолали коронавірус (загалом 115 857 людей одужали від страшного захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: