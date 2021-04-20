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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Статистика погіршується: за добу 892 мешканці Києва захворіли на Covid-19

Статистика погіршується: за добу 892 мешканці Києва захворіли на Covid-19

У Києві за добу 892 особи захворіли на коронавірус. За весь період пандемії зафіксовано 186 231 випадок інфікування.

Хто захворів

  • 480 жінок віком від 18 до 94 років
  • 370 чоловіків віком від 18 до 96 років
  • 22 дівчинки від 2 до 17 років
  • 20 хлопчиків від 1 до 17 років

За останню добу у столиці зафіксували 36 летальних випадків від вірусу (загалом 4 257 випадків.)

146 хворих на коронавірус госпіталізували до лікарень. 325 осіб також госпіталізували з підозрою на захворювання та пневмонію.

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Водночас 265 особам вдалося подолали коронавірус (загалом 115 857 людей одужали від страшного захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pexels

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