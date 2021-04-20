У країнах Близького Сходу поширюється новий різновид коронавірусних захворювань МЕRS-CоV. Про це попередили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV) – це гостра респіраторна вірусна інфекція, викликана патогенним для людини коронавірусом MERS-CoV.

– Природними носіями вважаються також кажани, саме від них, імовірно, захворів перший пацієнт. Не виключена роль у передачі MERS верблюдів. Загалом хвороба має схожі на Covid-19 клінічну картину та шляхи інфікування. Наразі немає широкого розповсюдження хвороби, – стверджує лікар-інфекціоніст Наталя Ахмадєєва.

У МОЗ закликали українців, які планують поїздки до країн Близького Сходу, враховувати циркуляцію у цьому регіоні близькосхідного респіраторного синдрому (МЕRS-CoV). Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році. Проте й досі продовжують реєструвати нові випадки захворювання людей на MERS-CoV. Зокрема, летальні.

Також експерти зазначили, що після інфікування у людини може підвищитися температура тіла, кашель і з’явитися задишка. Часто у хворих діагностують пневмонію. Водночас ця хвороба може мати безсимптомний характер.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більшість випадків зареєстровано в Саудівській Аравії, Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об’єднаних Арабських Еміратах.

– У популярному серед українців Єгипті також виявили MERS-CoV серед людей та верблюдів. Тому потрібно враховувати інформацію про хвороби в країнах, – додала лікар.

У період з 1 січня до 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про сім нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема три летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами. Всі інфіковані хворіли на цукровий діабет, гіпертонію або хронічні захворювання нирок, тобто у зоні ризику люди, які мають хронічні захворювання.

Інфекціоніст радить уникати близького контакту з тваринами у цих країнах, особливо з верблюдами. Не відвідувати місця масового скупчення, не вживати сире верблюже молоко, м’ясо, яке оброблене неналежним чином. Дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та мити руки.

Нині також ведуться роботи зі створення вакцини від MERS-CoV.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 квітня 2021 року в Україні підтвердили – 8 940 нових випадків коронавірусу. Загалом в Україні від вірусу померло 40 367 осіб, за добу – 367. Одужати вдалося 1 499 752 українцям, за день – 12 075.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (804), Полтавській (725) та Одеській (691) областях.

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