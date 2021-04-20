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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Ожиріння збільшує ризик важкого перебігу Covid-19 — дослідження

Ожиріння збільшує ризик важкого перебігу Covid-19 — дослідження

У пацієнтів з ожирінням ймовірність розвитку більш важкої форми Covid-19 вище, ніж у пацієнтів з нормальною вагою.

Також їм частіше потрібен кисень і інвазивна механічна вентиляція легенів. Такі висновки були зроблені в результаті міжнародного дослідження, проведеного в 11 країнах світу.

У дослідженні, яке провели австралійські вчені, було обстежено більше 7 000 пацієнтів з різних країн, які були госпіталізовані в 18 клінік.

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Дослідники пояснюють більш важкий перебіг Covid-19 тим, що надмірна вага і ожиріння характеризуються хронічним запаленням, яке, можливо, може призвести до підвищеної сприйнятливості до вірусів.

Крім того, люди з ожирінням частіше страждають від задишки, що може призвести до підвищеної потреби у вентиляції легень.

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Джерело: EurekAlert

Фото: Pixabay

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