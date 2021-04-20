Найчастіше повторне зараження на Covid-19 відбувається за 3-4 місяці після перенесеного захворювання.

Про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина. Водночас він зазначив, що повторно захворіти на коронавірус можна через півтора місяця.

– Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Цей період був 3-4 місяці. Проте були одиничні відповіді, що це було півтора місяця, – розповів він.

Центр громадського здоров’я України розробив проект наказу про епідеміологічний нагляд за Covid-19. У проекті, який вже направили до МОЗ, прописали характеристику повторного випадку захворювання. Це дасть змогу отримувати більше інформації про такі випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 19 квітня, в Україні виявили 6 506 випадків Covid-19. За весь час захворіло майже 2 млн людей. За добу зафіксували 214 летальних випадків. Водночас померло близько 40 тис. осіб.

5 598 людям вдалося перемогти страшне захворювання. Також від коронавірусу в Україні за весь час пандемії одужали майже 1,5 млн людей.