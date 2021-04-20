Філіппіни почнуть клінічні випробування декількох препаратів, включаючи антипаразитарний препарат івермектин, у пацієнтів з Covid-19. Це необхідно для того, аби визначити їх ефективність в боротьбі з коронавірусом.

– Клінічні випробування івермектина, які можуть тривати шість місяців, дадуть нам більш надійну оцінку дії препарату, як противірусного агента у пацієнтів з легким і помірним перебігом Covid-19, – сказав міністр науки і технологій Фортунато Дела Пена.

Раніше пігулки івермектина були схвалені для лікування деяких заражень глистами і для ветеринарного застосування у тварин від паразитів.

Однак Всесвітня організація охорони здоров’я вже застерігала від використання івермектина у пацієнтів з Covid-19, за винятком клінічних випробувань. Це пов’язано з тим, що немає даних, які демонструють його переваги.

Крім того, Дела Пена сказав, що уряд Філіппін також схвалив клінічні випробування нової формули метилпреднізолону, стероїду і мелатоніну, в якості лікування Covid-19.

– Ми пробуємо кілька препаратів ліків. Можливо, це не вакцини, але вони потенційно можуть прискорити одужання, – сказав він.

Новий штам коронавірусу , який вперше виявили у деяких містах Бразилії, передається удвічі швидше, ніж попередні штами.

Джерело: The Straits Times