Пік третьої хвилі, області з найскладнішою ситуацією, а також оптимістичні прогнози ВООЗ – Факти ICTV зібрали головні новини про Covid-19 та готові розповісти вам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі коронавірусу.

За словами міністра, минулого тижня в Україні зафіксували майже на 13, 5 тис. хворих менше, ніж позаминулого, а також на 3,5 тис. менше госпіталізацій.

Також на брифінгу 20 квітня Степанов назвав регіони із найскладнішою ситуацією. Ними виявилися місто Київ, Київська, Одеська, Сумська, Миколаївська та Харківська області.

У цих областях найвищий відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем.

Доступ до вакцин від Covid-19 в Україні має покращитися у травні, пояснив очільник МОЗ та додав, що країна не отримала 3,9 млн доз вакцин через затримки та зриви постачання.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, пандемію коронавірусу вдасться взяти під контроль упродовж найближчих місяців.

Таку думку висловив голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

– У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми застосовуватимемо їх послідовно і збалансовано, – заявив голова ВООЗ.

Уряд Індії хоче вакцинувати усе доросле населення, починаючи з 1 травня.

Раніше в уряді заявили, що за нинішніх темпів вакцинації препаратів вистачить лише на дев’ять днів.

Бельгія вакцинує близько 225 свої спортсменів для участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо цього літа.

Йдеться передусім про тих, хто ще не пройшов кваліфікацію для участі в іграх, перенесених на рік через пандемію.

У США вакцина від коронавірусу стала доступною для усього населення старше 16 років, заявив президент країни Джо Байден.

– Кожен в Америці віком від 16 років і старше із сьогоднішнього дня має право на вакцину. Підіть і зробіть її, – написав президент у своєму Twitter.

Карантин в Україні

За оновленими даними МОЗ, 20 квітня у червоній зоні адаптивного карантину перебувають місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області залишаються у жовтій, а решта регіонів – у помаранчевій.