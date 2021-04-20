В Індії уряд розширив програму вакцинації проти Covid-19, тому 1 травня розпочнеться імунізація всього дорослого населення старше 18 років.

Нині у країні щеплюють медичних працівників та людей від 45 років. Раніше уряд заявив, що всього залишилось близько 27 млн доз вакцин від Covid-19, тобто їх може вистачити лише на дев’ять днів, якщо враховувати теперішні темпи вакцинації.

За рішенням уряду виробники вакцин повинні будуть поставляти 50% доз центральному уряду, решту – урядам штатів і на відкритий ринок за заздалегідь визначеною ціною.

19 квітня у столиці країни Нью-Делі оголосили тижневий локдаун. За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 20 квітня зафіксували майже 260 тис. нових випадків коронавірусу. За добу померла 1 761 людина.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я повідомив, що Україна пройшла пік третьої хвилі поширення коронавірусу. За його словами, на минулому тижні у країні виявили майже на 13,5 тис. менше хворих, ніж на позаминулому.

Щодо госпіталізацій, то зафіксували на 3,5 тис. менше таких випадків. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC