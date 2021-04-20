Вже сьогодні медики всерйоз стурбовані постійними скаргами пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, на явні ознаки неврологічного нездужання: часті головні болі, порушення сну, почуття тривоги, хронічну втому. На цьому тлі прогнози фахівців на довгострокову перспективу позбавлені оптимізму.

– Про це поки мало говорять, роблячи акцент в основному на терапевтичний перебіг хвороби, – зазначив у своєму коментарі Фактам ICTV молодший науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України, лікар-невролог Сергій Кульчицький. – Але недооцінювати прийдешні неврологічні “обвали” було б вкрай самовпевнено. Повірте, я ніскільки не перебільшую загрозу.

Перепади настрою, стійке відчуття пригніченості, зневіри, задишка навіть при виконанні нескладної роботи, хронічна втома – найпоширеніші ознаки постковідного стану. Коли вже очевидні симптоми (кашель, температура) хвороби пройшли, людину ще довго мучить слабкість, пригніченість, небажання спілкуватися з рідними та друзями. Все це – дуже тривожні психоемоційні прояви.

За словами Сергія Кульчицького, в неврологічній практиці все частіше фіксуються випадки тромбоутворення після перенесеного коронавірусного захворювання. Що, в свою чергу, загрожує розвитком інсульту, тромбоемболії легеневої артерії. Ось чому останнім часом в переліку медикаментів, що призначаються лікарями, стали дуже популярними антикоагулянти.

Невролог також позначив проблему, наслідки якої можуть виявитися непередбачуваними. А саме: якщо симптоми інсульту виражені не вочевидь, відчуваються в легкій формі, пацієнт, як правило, не йде з подібними скаргами на прийом до лікаря, списуючи нездужання на відгомони перенесеної коронавірусної інфекції. І даремно! Адже інсульт піддається лікуванню тільки тоді, коли він вчасно підхоплений, а не на пізніх стадіях.

Пандемія Covid-19 спровокувала також зростання нападів епілепсії, особливо у перехворілих людей. Цій динаміці явно “сприяє” пригнічений, стресовий стан пацієнтів, напружений психоемоційний фон суспільства в цілому. Важливо розуміти, що при епілепсії, як і у випадку з інсультом, важливо вчасно звернутися до лікаря.

Міжнародна протиепілептична ліга наполегливо рекомендує всім, хто страждає епілептичними нападами, заздалегідь забезпечувати себе усіма необхідними препаратами. Життєво важливо приймати ліки вчасно, не допускаючи загострення хвороби.

Тим часом, в Україні ще не завершилася третя хвиля Covid-19, але потрібно вже готуватися до четвертої. Черговий сплеск захворюваності, швидше за все, відбудеться восени.