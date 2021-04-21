Протягом останнього тижня кількість нових випадків коронавірусу в Києві дещо зменшилася.

На переконання заступника голови КМДА Ганни Старостенко, стабілізувати ситуацію із захворюваністю вдалося завдяки суворим карантинним обмеженням.

– Наприкінці березня – на початку квітня в столиці були надзвичайно високі показники захворюваності на Covid-19, госпіталізації хворих та смертності. Ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров’я та медперсонал за весь час пандемії. Запроваджені жорсткі карантинні обмеження наразі вже дають результат, – говорить Ганна Старостенко.

Хворих на коронавірус у столиці сьогодні приймають 38 закладів охорони здоров’я, із них 27 – комунальні.

Усього розгорнуто 6 558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на Covid-19. За останній місяць збільшено кількість ліжок за рахунок комунальних закладів на понад тисячу.

– Сьогодні деякі опорні лікарні залишаються перезавантаженими. Тож ми маємо бути дуже обережними в наших прогнозах, – застерігає заступник голови КМДА.

Найближчим часом Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА затвердить додаткові протиепідеміологічні заходи та норми на Великдень.

Коронавірус у Києві

Станом на 20 квітня в Києві виявили 892 нових випадків коронавірусу. Не змогли подолати Covid-19 36 людей.

До лікарень столиці госпіталізували 146 хворих на коронавірус, а також 325 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Детальніше про коронавірус у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.